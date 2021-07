Banda Albereta per la Sardegna, per “foraggiare” la speranza: ecco come fare per dare una mano

SIGNA – La solidarietà di Banda Albereta non si ferma mai, anzi. E adesso che è diventata a tutti gli effetti un’associazione, Banda Albereta ODV, guarda ancora con più attenzione a quanto sta succedendo intorno a noi. E la voglia di dare una mano a chi sta vivendo un momento di difficoltà, qualunque ne sia la causa, li porta in Sardegna, regione negli ultimi giorni devastata dalle fiamme. “Sappiamo quale è il momento storico che stiamo vivendo – scrivono su Facebook – ma con un piccolo gesto si può contribuire a far rinascere una terra, abbiamo il dovere di provarci”. E questo desiderio di provarci, li ha fatti mettere in contatto con i responsabili della Protezione civile di Palau: nella foto che pubblichiamo qui sotto trovate tutte le informazioni necessarie per contribuire alla causa.

“Una terra duramente colpita per l’ennesima volta da incendi – scrivono ancora su Facebook – e, come è successo anni fa per le zone colpite dall’alluvione, anche oggi abbiano deciso di aiutare la Sardegna. Come facciamo sempre, si tratterà di una raccolta fondi “veloce”, della durata di 10 giorni, non di più, perché c’è bisogno nell’immediato. Da parte nostra tutti i volontari faranno una sottoscrizione e anche noi contribuiremo”. E ancora: “Tanti gli ettari di terra andati in fumo, migliaia i capi di bestiame uccisi ma, al tempo stesso, tantissimi animali che sono sopravvissuti e che adesso si trovano senza cibo in quanto interi campi sono bruciati: non servono vestiti, non serve cibo per le persone perché per fortuna le case si sono salvate, quello che serve è il mangiare per gli animali”

“Martedì prossimo partirà la carovana degli aiuti e, per chi decide di contribuire, vi chiediamo di scrivere, oltre al vostro nome, “per conto di Banda Albereta”, così perché sanno che si tratta di aiuti arrivati dalla nostra raccolta. Ci hanno detto di ringraziare già chi si adopererà con il proprio contributo, ci hanno chiesto tutte le informazioni del caso sulla nostra associazione, quindi vi confermiamo che il canale è più che sicuro. Grazie anche da parte nostra a chi vorrà aiutarci: una volta fatto il bonifico, inviatene una copia con un messaggio WhatsApp al numero 3922308179, avremo così il modo a fine raccolta di ringraziarvi come abbiamo sempre fatto finora”.