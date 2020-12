Banda Albereta per le famiglie di San Mauro: continua la collaborazione con la parrocchia

SIGNA – Come già successo durante il lockdown di primavera, quando alcune famiglie in difficoltà di San Mauro hanno ricevuto un aiuto alimentare, oltre che morale ci permettiamo di aggiungere, anche in occasione delle imminenti festività natalizie, Banda Albereta ha voluto dare un segno tangibile della propria collaborazione con la parrocchia di San Mauro che non solo è rimasta costante in questi mesi ma è anche cresciuta. “Oggi, – si legge in un post su Facebook – insieme ad alcuni pacchi di pasta e del materiale scolastico, abbiamo donato anche dei panettoni che saranno consegnati alle famiglie più bisognose di San Mauro a Signa. Continua così la sinergia fra la parrocchia di San Mauro, nella figura di don Robert e il nostro gruppo, sempre attento alle problematiche del territorio soprattutto quando si parla di solidarietà. Siamo certi che con questo gesto non sposteremo gli equilibri di queste famiglie ma crediamo che ogni singola persona debba vivere il Natale nella maniera più dignitosa possibile”. Un gesto concreto, quello di cui c’è bisogno in modo particolare in questo periodo. “Voglio ringraziare Banda Albereta – ha scritto invece don Robert – che, con un pensiero significativo, specialmente in questo periodo, ha dimostrato la propria attenzione ai più bisognosi”.