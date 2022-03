Banda Albereta per l’Ucraina: come fare per contribuire alla raccolta di generi di prima necessità

CAMPI BISENZIO – Da sempre attenti al mondo della solidarietà e a chi, suo malgrado, sta vivendo un momento di difficoltà, i volontari di Banda Albereta confermano ancora una volta quale è lo spirito che li anima. Così, in vista di quella che potrebbe essere la ripresa dell’attività “al chiuso” dopo l’emergenza sanitaria (con la cena di sabato 5 marzo a Campi Bisenzio a favore di Amatrice), l’associazione “colorata di giallo” dà il via a un’altra iniziativa di solidarietà, ovvero una raccolta di generi di prima necessità a favore della popolazione ucraina (nella locandina trovate tutte le informazioni).

Ma i prossimi giorni saranno importanti per dare una mano anche alla stessa Banda Albereta: continua infatti la campagna di tesseramento per la stagione 2022 e chi volesse sottoscrivere la tessera, può farlo anche venerdì 4 marzo dalle 21 presso il circolo Gni Gni della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, in via Orly, mentre chi parteciperà alla cena di sabato 5, presso sempre il circolo Gni Gni, troverà uno spazio apposito dove rinnovare o fare la tessera per la prima volta. I moduli per il tesseramento (costo 10 euro), inoltre, si trovano anche presso “Cri e color”, in via della Chiesa 11 a San Mauro mentre per qualsiasi informazione potete telefonare al numero che trovate sulla locandina.

“Abbiamo deciso di muoverci – spiegano – perché questa raccolta rispecchia il nostro modo di essere, non potevamo non farlo. Chiunque può contribuire portando quello che crede sabato 5 alla Pubblica Assistenza di Campi (partecipanti e non alla cena) o giovedì 10 marzo dalle 21 presso il Teatro Lux a San Mauro a Signa dove faremo il punto di raccolta e prepareremo i vari scatoloni che poi porteremo ai due centri di raccolta indicati sulla locandina. Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarci ad aiutare, vi raccomandiamo di portare solo ed esclusivamente i prodotti indicati; insieme possiamo regalare un piccolo sorriso a chi sta vivendo un momento storico così devastante”.