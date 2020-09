Banda Albereta per Virginia: a San Mauro tre giorni a tutta pizza. E nel rispetto della sicurezza

SIGNA – La solidarietà ha il colore giallo di Banda Albereta. Che dopo la sosta forzata a causa del Covid torna finalmente in pista con un nuovo evento di solidarietà. L’appuntamento è per il fine settimana che va dall’11 al 13 settembre presso il campo sportivo della parrocchia di San Mauro (in caso di maltempo l’evento sarà al chiuso all’interno del teatro Lux). Tre giorni con il “Festival della pizza tonda e alla pala” il cui ricavato sarà devoluto a favore di Virginia, una ragazza che dovrà affrontare un lungo viaggio di speranza in Lettonia e che per questo dovrà sostenere grandi spese per le cure che l’attendono. Una tre giorni organizzata nel pieno rispetto delle normative Covid per cui è necessaria la prenotazione al numero 3922308179. Per accedere saranno predisposte due entrate e di conseguenza due uscite, tutte ben segnalate. Alle entrate troverete due coppie di volontari che misureranno la temperatura a ogni singola persona e un tavolo con gel igienizzante e delle mascherine qualora qualcuno ne fosse sprovvisto. Anche a ogni volontario sarà misurata la temperatura appena prenderà servizio e tutti saranno muniti di mascherina che toglieranno solo a servizio concluso. Per quanto riguarda i tavoli della pizzeria, i tavoli dell’area bar le sedie e ogni singolo piano di lavoro tutti saranno igienizzati prima dell’uso e tutte le volte che saranno riutilizzati; per quanto riguarda l’area bar e pizzeria, inoltre, saranno usate tovagliette monouso dove troverete scritto anche tutto il menu della pizzeria. “Ci teniamo a fare l’evento – spiegano da Banda Albereta – proprio perchè ci teniamo a sostenere Virginia senza dimenticare la salute di tutti coloro che parteciperanno alla festa e dei nostri volontari”. Quindi, non resta altro da fare che prenotare.