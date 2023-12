Banda Albereta, quando la solidarietà si colora di giallo: la raccolta fondi per le famiglie alluvionate “regala” 28.000 euro

CAMPI BISENZIO – Si aggiunge un’altra tessera nel grande puzzle della solidarietà “griffato” Banda Albereta (nella foto in occasione dei consueti auguri natalizi). Un’associazione che conosciamo bene e che in questi anni ha sempre dimostrato con i fatti quanto si possa fare quando si tratta di aiutare chi sta vivendo un momento di difficoltà. E’ […]

CAMPI BISENZIO – Si aggiunge un’altra tessera nel grande puzzle della solidarietà “griffato” Banda Albereta (nella foto in occasione dei consueti auguri natalizi). Un’associazione che conosciamo bene e che in questi anni ha sempre dimostrato con i fatti quanto si possa fare quando si tratta di aiutare chi sta vivendo un momento di difficoltà. E’ stato così anche a seguito della recente alluvione che ha colpito Campi Bisenzio (e che non ha risparmiato neanche diversi volontari dell’associazione), prima mettendosi al servizio della comunità campigiana grazie a una serie considerevole di aiuti arrivati da Conselice, Comune dell’Emilia Romagna a sua volta rimasto sott’acqua.

E subito dopo con una raccolta fondi, “Aiutaci ad aiutare Campi”, che ancora una volta ha dimostrato quanta sia la “forza” di quella che resta una delle più belle realtà attive sul territorio campigiano. E’ di questi giorni, infatti, la notizia che grazie agli oltre cento bonifici ricevuti, Banda Albereta è riuscita a mettere insieme ben 28.000 euro, che “saranno suddivisi – hanno spiegato sulla loro pagina Facebook – tra alcune famiglie che stanno vivendo un periodo di difficoltà economica, che abbiano al loro anche una persona disabile e che abbiano subito gravi danni a causa dell’alluvione”. Già nove le famiglie che hanno ricevuto il bonifico, “dopo essersi accertati di quanto detto in precedenza. Nei prossimi giorni, grazie anche alla collaborazione con i servizi sociali, “proseguiremo ad aiutare altri nuclei familiari. Non accontenteremo tutti, non risolveremo i problemi con le somme che riusciremo a donare, ma siamo certi che un piccolo gesto così possa essere di enorme aiuto. Grazie ancora a chi ha reso possibile tutto questo, una volta finito documenteremo nel migliore modo possibile quanto fatto rispettando al tempo stesso la privacy di queste famiglie”.