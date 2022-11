Banda Albereta “si fa in tre” per un Natale davvero di solidarietà

CAMPI BISENZIO – Negli occhi dei volontari e dei tanti che hanno partecipato è ancora vivo il ricordo della cena che Banda Albereta ha organizzato poco tempo fa nell’Oratorio della parrocchia di San Lorenzo. Ma l’associazione campigiana sta già guardando avanti, alle iniziative che contraddistingueranno il periodo natalizio, sempre nel segno della solidarietà. Ma andiamo con ordine. La cena di metà novembre ha permesso di devolvere ben 2.800 euro alla causa del piccolo Giovanni, con un bonifico fatto direttamente al Sant Mary’s Medical Hospital di Miami dove il bambino, affetto da una patologia alla gamba destra, l’Emimelia tibiale completa, ha subìto di recente il primo intervento chirurgico che ha consentito di modificare la struttura del perone. Tuttavia servono ancora circa 40.000 euro per coprire totalmente le spese ospedaliere e chiunque desideri contribuire, può farlo con la raccolta on line aperta fino a metà dicembre: cerchiamo tutti insieme di regalare un dolce e spensierato Natale a Giovanni e alla sua famiglia (nella locandina che pubblichiamo trovare tutte le indicazioni).

Ovviamente non è finita qui perché, in vista del Natale, la “banda” ha organizzato un doppio appuntamento all’interno del circolo “Gni Gni” della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio: il 10 (già sold out) e il 17 dicembre per il quale ci sono ancora dei posti disponibili. Partecipando alla cena, contribuirete alla raccolta alimentare che Banda Albereta, una bella consuetudine che ormai si ripete da anni, ha organizzato a favore delle famiglie più bisognose del nostro territorio (anche in questo caso pubblichiamo la locandina degli eventi con i riferimenti necessari).

E per non farsi mancare nulla, l’associazione ha deciso di sostenere il Moto Guzzi Club Fiorenza nella sua raccolta a favore della casa famiglia Madonnina del Grappa di Galeata (Forlì Cesena) raccogliendo vestiario usato, in buono stato e possibilmente anche lavato, per tutte le età e giocattoli, anche questi in buone condizioni: chiunque fosse interessato, può telefonare al numero 3922308179 (Stefano). Non è la prima volta che Banda Albereta collabora con il Moto Guzzi Club Fiorenza (sotto la locandina con tutte le informazioni) e lo fa con lo stesso entusiasmo di sempre. Tre opportunità insomma per lasciare un segno tangibile del bene che ognuno di noi può ancora fare.