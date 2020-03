Banda Albereta: spesa a casa a San Mauro per chi ha più di 65 anni. In collaborazione con la parrocchia

SIGNA – In punta di piedi ma al servizio della comunità di San Mauro. Banda Albereta si sta integrando sempre di più nella frazione del Comune di Signa e da domani, lunedì 23 marzo, aggiunge un altro tassello nel percorso intrapreso. Come spiegano infatti su Facebook, “nel nostro piccolo, in un momento così difficile, cerchiamo di sostenere le persone più fragili. In collaborazione con il parroco di San Mauro, don Robert Swiderski, e la parrocchia, da domani saremo operativi sul territorio di San Mauro. E per chi lo vorrà, per chi ha più di 65 anni o non è autosufficiente, dovrà solo telefonare a don Robert (sulla locandina trovate il numero) e fare richiesta di spesa a casa. Sarà lui a contattarci e saremo noi ad andare presso l’abitazione con tutte le precauzioni del caso. Prenderemo nota, rilasceremo una ricevuta, andremo a fare la spesa, torneremo all’abitazione e consegneremo quanto richiesto. E’ un momento difficilissimo, con l’aiuto di tutti ne usciremo”.