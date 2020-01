Banda Albereta, tombolata di beneficenza per la parrocchia di San Mauro

SIGNA – A San Mauro, negli anni Ottanta, a tombola si giocava in “Compagnia”, sotto il loggiato della chiesa. Le cartelle, intere o metà, erano in legno, con i numeri in bianco e nero, numeri che “si segnavano” rigorosamente con i fagioli, consegnati all’interno di un sacchetto di plastica nel momento in cui si iniziava a giocare. Un bel momento di condivisione, con la “Compagnia” sempre piena e il palco rialzato in legno per chi “tirava su”. Domeniche pomeriggio semplici ma ricche di umanità. Ebbene, un po’ per ricreare quello spirito ma anche per tornare, fin dove possibile, proprio alla semplicità di quei momenti, sabato 8 febbraio il Teatro Lux ospiterà, da un’idea di don Robert Swiderski, attuale parroco di San Mauro, la prima “Tombolata di beneficenza”. Appuntamento organizzato con la collaborazione di Banda Albereta: le porte del teatro si apriranno alle 20.45, la prima estrazione sarà invece alle 21.15 e il ricavato della serata sarà devoluto interamente alla parrocchia di San Mauro. Costo della cartella 1 euro, si consiglia di prenotare telefonando al numero 3922308179. All’interno del teatro, inoltre, ciambelle calde e bar aperto con servizio al tavolo. E per chi quegli anni li ha vissuti, gli anni della tombola ma anche del circolo della chiesa sempre strapieno, ci sia consentita una “divagazione” finale, ovvero immaginare che lassù don Armido Pollai, insieme ai suoi “ragazzi”, stia sorridendo e non poco. Sia perché il Teatro Lux sta tornando a vivere ma anche perché si è scelta la tombola, un gioco che “ha riempito” i pomeriggi di festa di tanti sammoresi.

P.F.N.