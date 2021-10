Banda Albereta, un “nuovo” evento al chiuso nel Teatro Lux, una nuova associazione da aiutare

SIGNA – Salutato don Robert Swiderski, da pochi giorni nella parrocchia di Badia a Ripoli, e in attesa di dare il benvenuto a don Gianluca Mozzi, nuovo parroco di San Mauro, Banda Albereta riparte anche con gli eventi al chiuso dopo il grande successo degli appuntamenti organizzati all’aperto, nel campo sportivo parrocchiale della frazione del Comune di Signa. Un momento atteso da quasi due anni da quella che adesso è a tutti gli effetti un’associazione, da quando l’emergenza sanitaria ha gioco forza stravolto la vita di ognuno di noi. Nella speranza che questa possa essere davvero la ripartenza auspicata da tutti.

La data prescelta è quella di sabato 23 ottobre per una cena, anche se in forma ridotta a causa delle normative anti Covid, a favore dell’Associazione italiana xeroderma pigmentoso (nella locandina che pubblichiamo qui in basso tutte le informazioni): “La capienza della sala – spiegano da Banda Albereta – sarà ridotta per garantire tutti i parametri di sicurezza a chi vorrà essere ancora con noi; inoltre all’entrata ci sarà ancora una volta la squadra dei volontari della Misericordia di San Mauro per la misurazione della temperatura e per ogni tipo di assistenza mentre i nostri volontari si occuperanno del controllo del Green Pass, obbligatorio per gli eventi al chiuso. Ognuno di loro sarà munito di mascherina e guanti per poter svolgere il proprio servizio” e dare così la possibilità di passare una bella serata, facendo del bene e in tutta tranquillità.