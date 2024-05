“Banda libera tutti” e la Filarmonica Michelangiolo Paoli: il crowfunding ha raggiunto l’obiettivo 

CAMPI BISENZIO – “Banda libera tutti” della Società Musicale Michelangiolo Paoli di Campi Bisenzio – partito lunedì 13 maggio e aperto alle donazioni fino al 22 giugno – ha raggiunto l’obiettivo iniziale di 3.000 euro e rilancia per il secondo traguardo di 5.000 euro. I fondi del crowdfunding – che rientra nei progetti dei “Pensati con il Cuore” sostenuti dalla Fondazione Il Cuore si scioglie – serviranno per riattivare il corso gratuito di musica a orientamento bandistico della Società Musicale Michelangiolo Paoli la cui sede, in via Vittorio Veneto 105 a Campi Bisenzio (Firenze), è stata duramente colpita dall’alluvione dello scorso 2 novembre. Continuando a sostenere il progetto, sarà possibile contribuire alla ristrutturazione dei locali, all’acquisto di strumenti musicali e di materiale didattico, e alla copertura del costo dei corsi per garantire la gratuità delle lezioni.

“Ringrazio tutte le persone che hanno scelto di aiutarci, conoscerci, e sostenere il nostro ambizioso progetto di realizzare il sogno di tante persone che non possono permettersi delle lezioni di musica a pagamento – ha detto Adriano Gucci, presidente della Società Musicale Michelangiolo Paoli – o che semplicemente vogliono entrare nella banda. Il nostro volontariato oggi richiede un forte impegno ma crediamo che questo progetto possa essere una grande risorsa per la nostra comunità. Questa solidarietà arriva alla nostra scuola come un abbraccio della popolazione e dalle associazioni”. “La Filarmonica Michelangiolo Paoli – ha aggiunto il vice-sindaco Federica Petti – è una delle bande musicali più antiche della Toscana, una banda che va valorizzata e sostenuta, per questo ringraziamo la Fondazione Il Cuore si scioglie per questa importante raccolta, dopo il dramma dell’alluvione. Un altro scopo importante sarà quello di far avvicinare la cittadinanza alla banda, soprattutto i più giovani e le più giovani, perché la musica crea legami e diffonde cultura”.

Per centrare il secondo obiettivo, fino al 22 giugno sarà possibile partecipare alla raccolta fondi, donando sulla piattaforma Eppela o partecipando ai prossimi eventi organizzati dalla sezione soci Coop di Campi Bisenzio: venerdì 31 maggio alle 19.30: giropizza al Circolo Dino Manetti con spettacolo della Filarmonica Michelangiolo Paoli e Jam. Mercoledì 5 giugno alle 21 prova aperta della Sunrise Jazz Orchestra al Parco degli Etruschi a Sesto Fiorentino. Giovedì 6 giugno alle 20 Gorinello a tavola, con la partecipazione della Street Band della Filarmonica Michelangiolo Paoli. Mercoledì 12 giugno alle 21.30: Spettacolo del coro Folk Cantantutticantanchio in piazza Aldo Moro a Campi Bisenzio. Giovedì 13 giugno alle 19.30 cena di solidarietà con spettacolo su Rino Gaetano e Stefano Rosso a cura della Filarmonica Michelangiolo Paoli e Altroteatro. Venerdì 21 giugno alle 21 festa della musica in occasione della chiusura del crowdfunding, con grande raduno bandistico nel centro di Campi Bisenzio.