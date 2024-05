“Banda libera tutti”: via al Crowfunding della Fondazione “Il Cuore si scioglie” per la Filarmonica Michelangiolo Paoli

CAMPI BISENZIO – Vivere e far vivere agli altri una realtà radicata sul territorio. Con quella che è stata definita come una significativa “operazione di comunità” oltre a essere la conferma di una solidarietà forte nei confronti del Comune di Campi Bisenzio. È partito oggi il Crowdfunding del progetto “Banda libera tutti” della Società Musicale Michelangiolo Paoli, la cui sede, in via Vittorio Veneto, è stata duramente colpita dall’alluvione dello scorso 2 novembre. Il Crowdfunding – che rientra nei progetti dei “Pensati con il cuore” sostenuti dalla Fondazione Il Cuore si scioglie – ha infatti l’obiettivo di raccogliere fondi per riattivare la scuola gratuita di musica a orientamento bandistico rivolta ad allievi di tutte le età, con un’attenzione particolare ai ragazzi. “Una scuola gratuita, – si legge in una nota – un sistema di educazione musicale pubblica, diffusa e capillare, con accesso gratuito e libero per bambini di tutti i ceti sociali”. Con la volontà di promuovere la musica come strumento di inclusione e mantenere vivo un patrimonio culturale destinato all’estinzione. “La musica diventa anche una forma di riscatto sociale, attraverso un’attività extrascolastica gratuita che possa offrire ai ragazzi la possibilità di imparare musica e fare gruppo insieme ad altri”.

Sostenendo il progetto, sarà possibile contribuire alla ristrutturazione dei locali, all’acquisto di strumenti musicali e di materiale didattico, e alla copertura del costo dei corsi per garantire la gratuità delle lezioni. Il progetto, che comprende tante iniziative, è stato presentato presso la sezione soci Coop di Campi Bisenzio, alla presenza di Simona Pizzirusso, assessore all‘ambiente del Comune di Campi Bisenzio, Sara Biagi, vice-presidente della Fondazione Il Cuore si scioglie, Franca Frati, presidente della sezione soci Coop di Campi Bisenzio e Adriano Gucci, presidente della Società Musicale Michelangiolo Paoli. Fino al 22 giugno, quindi, sarà possibile partecipare alla raccolta fondi, donando sulla piattaforma Eppela o partecipando agli eventi organizzati dalla sezione soci Coop di Campi Bisenzio.

Si comincia oggi, lunedì 13 maggio, alle 18 con un flashmob alla Coop di Campi e piazza Dante. Venerdì 17 maggio alle 21.30: spettacolo tributo “Carlo Monni sei all’inferno?” al Teatro di Rifredi di Firenze. Un viaggio breve ma intenso tra infinito e imperfetto, le due condizioni esistenziali dell’indimenticabile Carlo Monni. Sabato 25 maggio apericena Sunrise J.O a Sant’Angelo a Lecore. Venerdì 31 maggio: giropizza al Circolo Manetti al Gorinello con spettacolo, banda balcanica e jam a seguire. Mercoledì 5 giugno prova aperta Sunrise J.O al Parco degli etruschi a Sesto Fiorentino. Giovedì 6 giugno “Gorinello a Tavola”, Street Band al Gorinello. Mercoledì 12 giugno alle 21 Coro Folk Cantantutticantanchio in piazza Aldo Moro a Campi Bisenzio. Giovedì 13 giugno “Banda e altro teatro” al Rosi, con uno spettacolo su Rino Gaetano e S.Rosso. Da venerdì 14 giugno appuntamento con le balde solidali e contributi video. Venerdì 21 giugno festa della musica e raduno bandistico con festa di fine crowdfunding in Piazza Dante.

I progetti “Pensati con il cuore”

“Pensati con il cuore” è la campagna di raccolta fondi della Fondazione Il Cuore si scioglie, nata per sostenere i progetti delle associazioni del territorio. Il meccanismo è quello di coinvolgere e sensibilizzare le persone, facendo conoscere le realtà locali impegnate nella solidarietà e invitando a dare un contributo per la realizzazione di piccoli e grandi sogni. Una volta arrivati a metà della cifra necessaria, la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppia l’importo per centrare l’obiettivo. Un modo per mettere al centro il territorio e tutte le associazioni che, facendo comunità, si impegnano sui temi dell’inclusione sociale, della disabilità, dell’inserimento professionale dei soggetti svantaggiati, del contrasto alla ludopatia e della scoperta del territorio per i più giovani. Dopo il successo dei progetti di febbraio 2024, la Fondazione Il Cuore si scioglie rilancia l’impegno con il progetto “Banda libera tutti” della Società Musicale Michelangiolo Paoli e con altri quattro progetti, partiti il 13 maggio e aperti alle donazioni fino al 22 giugno: “Una cucina per imparare” dell’Associazione italiana persone Down con il sostegno della sezione soci Coop di Arezzo, “La Biblioteca di Casa Sant’Anna” del Centro San Marco con il sostegno della sezione soci Coop di Cascina, “Filtra un raggio di sole” della “scuolina” Raggi di Sole di Maggiano con il sostegno della sezione soci Coop di Lucca e “Aprirsi alla Vita” dell’associazione Fiore di Loto con il sostegno della sezione soci Coop Valdiserchio Versilia.