Bandiera della pace sul Palazzo comunale di Sesto

SESTO FIORENTINO – Bandiera della pace da stamani sul Palazzo Comunale per ribadire l’impegno della città di Sesto Fiorentino nella promozione della pace e della fratellanza tra i popoli.

“I nostri Padri costituenti, che ne avevano conosciuto il dolore e la violenza, scelsero parole chiare e definitive: l’Italia ripudia la guerra – ricorda il sindaco Lorenzo Falchi in un post su Facebook – In queste ore, nelle quali tornano a spirare fortissimi i venti di un conflitto armato in Europa, è necessario rafforzare il nostro impegno per la pace, chiedendo al nostro Governo di compiere ogni sforzo possibile in tutte le sedi per una soluzione diplomatica immediata. La guerra è la negazione dell’umanità e della ragione, in guerra sono sempre i civili inermi a pagare il prezzo più alto. Non permettiamo questo errore, non lasciamo alla violenza l’ultima parola sul nostro futuro”.