Bandini (3V) “Per la Liberazione un dibattito pubblico fra tutti i candidati sindaco”

SESTO FIORENTINO – “Un pubblico dibattito per la Liberazione, fra tutti i candidati sindaco per le prossime amministrative”. A chiederlo è Luca Bandini candidato sindaco del Partito 3V. “Nei primi tre giorni di settembre, il Comune di Sesto Fiorentino organizza la manifestazione Liberi Tutti, per celebrare la liberazione dal nazi-fascismo. – si legge in una […]

SESTO FIORENTINO – “Un pubblico dibattito per la Liberazione, fra tutti i candidati sindaco per le prossime amministrative”. A chiederlo è Luca Bandini candidato sindaco del Partito 3V. “Nei primi tre giorni di settembre, il Comune di Sesto Fiorentino organizza la manifestazione Liberi Tutti, per celebrare la liberazione dal nazi-fascismo. – si legge in una nota di Bandini – La kermesse si svolgerà in concomitanza con l’approssimarsi della campagna elettorale, perciò il consueto saluto del sindaco alla cittadinanza deve essere riconsiderato alla luce dei valori fondanti della nostra comunità, come la libertà e la democrazia. 3V, forza politica attiva sul territorio comunale e nazionale, chiede che, nei giorni della manifestazione Liberi Tutti, venga istituito un pubblico dibattito fra tutti i candidati sindaco alle prossime Amministrative. Dato che la gestione dell’emergenza sanitaria in atto ridurrà sensibilmente i momenti di confronto democratico tra le varie coalizioni, la festa della liberazione di Sesto Fiorentino, coinvolgendo tutte le forze politiche presenti in campagna elettorale, può divenire un ponte di libertà che proietta Sesto Fiorentino verso un futuro migliore”.