Bandini (3V) risponde al sindaco di Firenze Nardella

SESTO FIORENTINO – “Il partito 3V intende esprimere il proprio sdegno e la totale contrarietà alle affermazioni del sindaco di Firenze Nardella, il quale sostiene la necessità di far frequentare la scuola ai soli ragazzi vaccinati”. E’ quanto afferma in una nota Luca Bandini responsabile di zona e candidato sindaco per le prossime amministrative di Sesto Fiorentino per il partito 3V.

“Nardella – prosegue la nota – non è nuovo ad esternazioni pubbliche in palese contrasto con i Diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Il mese scorso intervenendo ad Omnibus su la 7 dichiarò: ‘solo i vaccinati potranno avere accesso in palestre, teatri e cinema”. Bandini si dice disposto a rimanere “aperti ad un confronto politico pubblico”.