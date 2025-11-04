Bando affitto, pubblicate le graduatorie del Comune di Carmignano

CARMIGNANO – Pubblicate, sul portale del Comune (www.carmignano.po.it), le graduatorie provvisorie per il contributo agli affitti, riservato ai residenti a Carmignano, che non possiedono abitazioni e non sono assegnatari di alloggi di edilizia pubblica. Gli interessati potranno proporre opposizione scritta entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione (28 ottobre) delle graduatorie provvisorie. I ricorsi potranno essere presentati su carta libera con le stesse modalità di invio previste per l’inoltro della domanda di ammissione al contributo: per posta certificata (Pec) all’indirizzo comune.carmignano@postacert.toscana.it, o a mano all’Ufficio protocollo. Il Comune, per il 2025, ha messo a disposizione complessivamente 40.077 euro, 35 mila provenienti dal proprio bilancio, 5.077 dalla Regione. Due le graduatorie: la fascia A per famiglie con un Ise inferiore o uguale a 16.033,42 euro; la fascia B per famiglie che hanno una situazione economica Ise da 16.033,43 a 32.456,72 euro, con un valore Isee non superiore a 16.500 euro. Il bando è previsto fino ad un massimo di 3.100 euro per la fascia A, e di 2.325 euro per la fascia B.