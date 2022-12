Bando contributi caro energia: la graduatoria provvisoria

SESTO FIORENTINO – È consultabile sul sito istituzionale, all’indirizzo https://bit.ly/contributienergia, la graduatoria provvisoria del bando per la richieste di contributi per il caro energia. Le domande presentate alla scadenza del 30 novembre sono state 816, di cui 770 ammesse.

Gli esclusi potranno presentare ricorso entro venerdì 9 dicembre con le modalità riportate sulla stessa pagina.

La graduatoria definitiva sarà stilata entro la metà di dicembre; il contributo sarà erogato entro la fine di febbraio.

“La grande mole di richieste da parte dei nostri concittadini evidenzia l’importanza di questo provvedimento – afferma l’assessore al bilancio Massimo Labanca – L’ingente stanziamento di risorse da parte delle casse comunali ci permetterà di coprire tutte le richieste, con un contributo medio che dovrebbe attestarsi intorno ai 500 euro. È motivo di grande soddisfazione essere riusciti a dare una risposta concreta e sostanziale per affrontare una situazione economica difficile per le famiglie”.

“Le tante domande ricevute – sottolinea l’assessore alle politiche sociali Camilla Sanquerin – sono un segnale preoccupante degli effetti che la prolungata crisi economica che sta colpendo anche la nostra città. È fondamentale essere riusciti a mettere in campo un provvedimento serio, anche dal punto di vista economico, con grande tempestività per la quale siamo grati in maniera particolare gli uffici. Un ringraziamento anche ad Auser e Associazione Anziani che hanno offerto supporto per la compilazione delle domande”.