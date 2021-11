“Bando contributo affitto, ancora troppe criticità”: Ballerini (Campi a Sinistra) presenterà un’interrogazione

CAMPI BISENZIO – “Da pochi giorni, i cittadini che risiedono nel Comune di Campi Bisenzio in affitto, possono partecipare al Bando di concorso per l’assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione, quello che comunemente viene chiamato “contributo affitto”. Purtroppo, al di là di alcune piccole novità, fra cui la possibilità di poter presentare le ricevute dell’affitto da gennaio a ottobre 2021 insieme alla domanda, così da velocizzare i tempi di attribuzione del contributo, le criticità legate a questo importante sostegno sono moltissime”. A dirlo è il capo gruppo di Campi a Sinistra, Lorenzo Ballerini.

“Già in passato – aggiunge – come Campi a Sinistra abbiamo più volte denunciato come il contributo venga riassorbito da altre forme di sostegno, così da lasciare intere famiglie con poco o niente in mano. Per anni, pur avendone diritto, qualcuno non ha mai ricevuto questa forma di aiuto indispensabile per non cadere nella morosità incolpevole. Adesso per rispondere a tutte le richieste la quota spettante viene assorbita non solo dal Reddito di Cittadinanza, ma anche dal Contributo affitto straordinario Covid-19, con il risultato che qualche famiglia lo scorso anno ha ricevuto appena 200 euro per una intera annualità, quando dovrebbe essere in media di almeno 2.000 euro. Per questo motivo chiediamo con forza che questo sostegno non venga riassorbito da alti contributi, che comunque spetterebbero ai beneficiari, ma anzi che si possa sommare così da incidere positivamente sulla richiesta di integrazione al canone”.

“Non solo. È quanto mai necessario – conclude Ballerini – non dimenticare quello viene definito “digital divide” e denunciare l’assoluta assenza di sostegno nella compilazione delle domande da parte del Comune. Il divario digitale, di fronte alla sola possibilità di presentare la documentazione necessaria attraverso la piattaforma on Line, rischia di diventare una vera barriera per l’accesso a questo tipo di contributi. Perché il Comune di Campi non ha attivato una convenzione con le realtà del territorio per sostenere a aiutare i cittadini nella compilazione? Lo chiediamo da anni, sia per la richiesta di Contributo affitto sia per la richiesta di un alloggio Erp. Di nuovo, come gruppo consiliare, presenteremo un’interrogazione durante la prossima seduta del consiglio comunale chiedendo risposte concrete”.