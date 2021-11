Bando del concorso letterario Civica di Calenzano

CALENZANO – E’ stato pubblicato online il bando del terzo premio letterario “Civica di Calenzano”, promosso dal Comune e dall’associazione Amici di CiviCa. Il concorso è suddiviso in tre sezioni, poesia, racconto breve per adulti e racconto breve per chi ha meno di 18 anni. Si può partecipare da tutta Italia. La scadenza è il […]

CALENZANO – E’ stato pubblicato online il bando del terzo premio letterario “Civica di Calenzano”, promosso dal Comune e dall’associazione Amici di CiviCa. Il concorso è suddiviso in tre sezioni, poesia, racconto breve per adulti e racconto breve per chi ha meno di 18 anni. Si può partecipare da tutta Italia. La scadenza è il 28 febbraio.

“Il premio di CiviCa è diventato un appuntamento fisso – ha commentato l’Assessore alla Cultura Irene Padovani -, atteso dagli appassionati di prosa e poesia, dando così la possibilità di esprimere la propria creatività e promuovendo CiviCa e il territorio di Calenzano in tutta Italia, visto che molti lavori arrivano da fuori regione. Quest’anno il concorso si amplia con una nuova sezione, dedicata ai giovanissimi”.

Gli elaborati dovranno essere inediti e redatti da cittadini residenti in Italia. Per ogni iscrizione, di 10 euro, si potranno presentare tre poesie o un racconto breve di non più di 10mila battute. L’iscrizione alla sezione per i minorenni è gratuita. I primi tre classificati delle sezioni per adulti riceveranno un premio in denaro, mentre per i minorenni i premi saranno in buoni libro. I primi dieci di ogni sezione saranno inseriti in un’antologia.

Info: concorso@amicidicivica.it – 339.37.00.383