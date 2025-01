Bando della Regione: dodici nuovi alloggi Erp a Campi Bisenzio. L’assessore Ballerini: “Il nostro impegno non si ferma”

CAMPI BISENZIO – Il bando per la realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) entra nella sua fase operativa, con una dotazione complessiva di 29,5 milioni di euro da parte della Regione. E’ stata infatti pubblicata la graduatoria che consentirà a otto Comuni toscani, fra cui Campi Bisenzio, di accedere ai finanziamenti per costruire nuovi alloggi […]

CAMPI BISENZIO – Il bando per la realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) entra nella sua fase operativa, con una dotazione complessiva di 29,5 milioni di euro da parte della Regione. E’ stata infatti pubblicata la graduatoria che consentirà a otto Comuni toscani, fra cui Campi Bisenzio, di accedere ai finanziamenti per costruire nuovi alloggi pubblici o rinnovare quelli esistenti attraverso interventi di demolizione e ricostruzione. “Dopo oltre vent’anni, si torna a investire e costruire Edilizia residenziale pubblica, – ha dichiarato l’assessore al sociale Lorenzo Ballerini – voglio pubblicamente ringraziare tutti gli uffici del Comune e dell’ente gestore che nelle scorse settimane hanno lavorato senza sosta e con spirito di collaborazione per il bene del nostro territorio. Non si tratta solo di costruire nuovi spazi, ma di immaginare luoghi che siano simbolo di inclusione, dignità e opportunità. Questo vuole essere il nostro impegno”.

“Questo è di fatto un momento storico per il nostro Comune, è una vittoria per Campi Bisenzio, è un segnale concreto del nostro impegno verso il diritto alla casa, – ha aggiunto il sindaco Andrea Tagliaferri – grazie a questi fondi potremo offrire nuove opportunità abitative alle famiglie della nostra comunità, rafforzando il tessuto sociale e garantendo dignità e sicurezza. Un ringraziamento va all’assessore Lorenzo Ballerini il cui lavoro sulle politiche sociali ha reso possibile questo importante traguardo. Continueremo a lavorare per mettere i bisogni dei cittadini al centro delle nostre politiche”. Questa misura, parte integrante del Piano casa regionale approvato a marzo 2024, porterà alla realizzazione di circa 150 nuovi alloggi (a Campi Bisenzio saranno dodici) destinati a rispondere al fabbisogno abitativo. Il progetto è finanziato con 10 milioni di euro provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione, integrati da risorse regionali per raggiungere la cifra totale.