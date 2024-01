Bando per il servizio civile: cinque posti alla Pubblica Assistenza di Signa

SIGNA – È stato pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il bando 2023 per la selezione di giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale: nel bando sono finanziati anche 5 posti nella nostra Pubblica Assistenza, di cui 1 dedicato ai GMO (giovani con minori opportunità con bassa scolarizzazione che non hanno conseguito il diploma di scuola media […]

SIGNA – È stato pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il bando 2023 per la selezione di giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale: nel bando sono finanziati anche 5 posti nella nostra Pubblica Assistenza, di cui 1 dedicato ai GMO (giovani con minori opportunità con bassa scolarizzazione che non hanno conseguito il diploma di scuola media superiore). Il progetto si svolgerà nel corso dell’anno 2024, a partire presumibilmente da maggio 2024.

Il progetto si rivolge a tutti i giovani interessati ad un’esperienza di cittadinanza attiva nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, con la possibilità di frequentare uno strutturato iter formativo nel campo del soccorso sanitario e dell’assistenza socio-sanitaria (compresa abilitazione BLSD per l’uso del defibrillatore semiautomatico) e operare attivamente nei nostri numerosi servizi. Il progetto durerà 12 mesi, per un impegno di circa 25 ore settimanali (1145 ore/anno) e una retribuzione di 507,30 euro mensili (6.087,60 euro l’anno). nell’ambito del progetto “Assistenza e Soccorso Firenze e Prato 2023”: nella scheda apposita è possibile esplorare i contenuti del progetto, compreso il piano di formazione ed i servizi che si andranno a svolgere.

Potranno presentare domanda giovani (italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia), che hanno compiuto il diciottesimo anno e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui il candidato non abbia conseguito il diploma di scuola superiore avrà diritto di concorrere alla riserva di n. 1 posto per GMO (giovani minori opportunità con bassa scolarizzazione). Sarà possibile indicare tale caratteristica nella domanda di partecipazione alla selezione.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 14 del 15 febbraio 2024. Per fare domanda alla Pubblica Assistenza Signa è necessario scegliere il progetto “Assistenza Soccorso Firenze e Prato 2023” codice PTCSU0005723012557NMTX e codice sede 147753. L’accesso alla piattaforma è possibile solo attraverso Spid di livello di sicurezza 2. Se non hai ancora il tuo Spid e non sai come ottenerlo visita il sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Ottenere le credenziali Spid è facile ma occorre provvedere per tempo. Si consiglia dunque di non ritrovarsi agli ultimi giorni (anche nel caso in cui sei già munito di Spid ma hai smarrito le credenziali di accesso, dati i tempi di recupero che possono essere lunghi). Il Dipartimento Servizio Civile ha anche realizzato un sito per aiutare i candidati a presentare la domanda: https://scelgoilserviziocivile.gov.it/