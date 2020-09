Bando per la mobilità sostenibile, prorogati i termini al 15 ottobre

FIRENZE – Prorogati al 15 ottobre i termini per la presentazione delle domande di finanziamento relative al bando regionale per la realizzazione di interventi urgenti volti a favorire la mobilità sostenibile in risposta all’emergenza sanitaria Covid-19. Il precedente termine era stato fissato al 14 settembre, ma la scelta di spostare la chiusura del bando darà […]

FIRENZE – Prorogati al 15 ottobre i termini per la presentazione delle domande di finanziamento relative al bando regionale per la realizzazione di interventi urgenti volti a favorire la mobilità sostenibile in risposta all’emergenza sanitaria Covid-19. Il precedente termine era stato fissato al 14 settembre, ma la scelta di spostare la chiusura del bando darà ai Comuni toscani un altro mese di tempo per predisporre e presentare i loro progetti e le domande di finanziamento.

Il bando, da 1,5 milioni di euro, ha l’obiettivo di potenziare la rete di piste ciclabili e favorire azioni di mobilità alternativa, per muoversi in sicurezza e al tempo stesso alleggerire la pressione sui mezzi pubblici e scoraggiare il ricorso all’auto privata.

Altre azioni finanziabili con il bando sono la realizzazione di corsie preferenziali di bus e taxi ed azioni per consentire la convivenza tra il traffico veicolare e veicoli alternativi (bici o monopattini).

Il bando si rivolge a tutti i Comuni, con particolare riferimento ai principali centri urbani. Proprio in funzione dell’urgenza di intervenire, le opere che avranno maggior punteggio sono quelle rapidamente cantierabili e più capaci di integrarsi con il sistema della mobilità locale. Gli interventi ammessi potranno essere finanziati sino all’80%. Il bando è stato approvato con DD 12626/2020 e pubblicato sul Burt del 19 agosto, la proroga con DD 14120/2020.