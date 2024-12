Bar del parco attrezzato in via Turchia e chiosco del Parco della Liberazione e della Pace: il Comune di Prato cerca operatori per la gestione

PRATO – Sono state pubblicate sul sito Internet del Comune di Prato (https://gare.comune.prato.it ) le due indagini di mercato per l’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione del parco attrezzato di via Turchia a San Giusto con il locale a uso bar e per il chiosco ad uso […]

PRATO – Sono state pubblicate sul sito Internet del Comune di Prato (https://gare.comune.prato.it ) le due indagini di mercato per l’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione del parco attrezzato di via Turchia a San Giusto con il locale a uso bar e per il chiosco ad uso punto ristoro e della relativa area di pertinenza all’interno del Parco della Liberazione e della Pace (ex Ippodromo): entrambe le procedure sono promosse dal servizio Transizione Ecologica ed Urbanistica del Comune.

Partendo da via Turchia, l’istanza di partecipazione con le relative dichiarazioni richieste dalla procedura dovrà essere presentata all’Amministrazione comunale, tramite la piattaforma telematica Tuttogare del Comune di Prato a cui l’operatore economico dovrà necessariamente registrarsi, entro il 28 febbraio 2025 alle 23:59. Il modello A (Manifestazione di interesse) dovrà essere corredato da documento di identità e anche il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) dovrà essere compilato e firmato digitalmente. Sono ammessi alla gara imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi, consorzi tra società cooperative o tra imprese artigiane e raggruppamenti temporanei di concorrenti. Tra i requisiti richiesti vi sono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e aver svolto nell’ultimo biennio attività connesse alla somministrazione di alimenti e bevande per almeno sei mesi anche non continuativi.

San Giusto nel Comune di Prato e del locale bar situato al suo interno: la concessione avrà durata di cinque anni prorogabile ala scadenza per ulteriori quattro. La struttura è costituita da un locale di somministrazione che accoglie il bancone bar e tavoli per la consumazione, locali di preparazione e deposito con servizio igienico/spogliatoio dedicato e da due servizi igienici per il pubblico. La superficie complessiva ammonta a circa 100 metri quadrati netti. Gli interessati possono effettuare un sopralluogo alla struttura prendendo un appuntamento con con il Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione Civile agli indirizzi e-mail l.paladin@comune.prato.it e c.bruschi@comune.prato.it per i giorni di lunedì 10 febbraio alle 11 e lunedì 17 febbraio alle 11. Per particolari esigenze, da valutare a cura del RUP, sarà possibile effettuare un ulteriore sopralluogo con data da concordare.

Per quanto riguarda invece la concessione del chiosco bar all’ex Ippodromo, di circa 34 metri quadrati con 70 metri quadrati di area di pertinenza esterna, la domanda di partecipazione all’indagine dovrà pervenire all’Amministrazione comunale, tramite la piattaforma telematica Tuttogare entro le 23:59 del 31 gennaio 2025 con Modello A e DGUE debitamente compilati e firmati digitalmente. I soggetti ammessi e i requisiti di partecipazione sono gli stessi del bar di via Turchia. E’ possibile effettuare un sopralluogo preventivo prendendo un appuntamento con gli indirizzi suddetti che si svolgeranno nelle date di lunedì 13 gennaio alle 11 e lunedì 20 gennaio alle 11. Per particolari esigenze, da valutare a cura del RUP, sarà possibile effettuare un ulteriore sopralluogo con data da concordare. Su Tuttogare i due bandi da scaricare con le informazioni utili su modalità e ulteriori requisiti richiesti.