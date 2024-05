Baratti (candidato sindaco Centrodestra) “Migliorare il rapporto tra Comune e cittadini”

CALENZANO – Daniele Baratti, candidato a sindaco del centrodestra per la prossima tornata elettorale, ha annunciato una serie di iniziative volte a migliorare il dialogo tra i cittadini, la parte politica e gli uffici comunali. La proposta mira a rendere l’amministrazione più vicina e accessibile a tutti i cittadini, promuovendo una comunicazione trasparente ed efficace. “In qualità di candidato a sindaco, mi impegno a stabilire un dialogo costante e diretto con i cittadini – dice Daniele Baratti – A partire dal mio mandato, organizzerò incontri mensili con i cittadini, utilizzando anche i social media per facilitare la partecipazione e l’interazione. In queste occasioni, risponderò personalmente alle domande e ascolterò le preoccupazioni di tutti”.

Baratti ha sottolineato l’importanza di mantenere le porte dell’amministrazione sempre aperte per chiunque necessiti di chiarimenti. “Credo fermamente – dice il candidato sindaco – che un’amministrazione trasparente e accessibile sia la chiave per costruire una comunità forte e coesa. Le nostre porte saranno sempre aperte a tutti i cittadini. Un altro punto cruciale del programma è la proposta di istituire, con cadenza settimanale, alcuni servizi comunali decentrati nelle zone più periferiche, come ad esempio Le Croci. Studieremo la possibilità, in particolare per la popolazione anziana, di portare una volta a settimana alcuni servizi direttamente nelle loro zone”.

Altro punto è la valorizzazione dei dipendenti comunali. “I dipendenti comunali sono una risorsa preziosa. – dice Baratti – Investire nella loro formazione non solo migliorerà la qualità dei servizi offerti, ma ci permetterà anche di ridurre la necessità di esternalizzare determinati servizi, generando così risparmi significativi per le casse comunali. La nostra amministrazione intende sviluppare un piano di formazione articolato e continuo, che includa aggiornamenti sulle normative, corsi di specializzazione e programmi di sviluppo professionale. Questo non solo favorirà la crescita individuale dei dipendenti, ma contribuirà anche a creare un ambiente di lavoro più stimolante e produttivo”.