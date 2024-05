Baratti (Centrodestra) presenta il suo programma: cimiteri per animali e interventi sulla sicurezza

CALENZANO – Sono otto i punti del programma elettorale del candidato sindaco del Centrodestra Daniele Baratti presentato a Legri insieme alle liste che lo sostengono: Forza Italia e Lega con sedici candidati e capolista il consigliere uscente Alessandro Andreotti, la lista di Fratelli d’Italia con capolista Monica Castro. Nella liste che unisce Lega e Forza Italia sono presenti, oltre al capolista Andreotti, Sharon Nenci, la più giovane, amante degli animali e la natura, Michela Giammarino, laureata in scienze dell’Educazione e della Formazione, Filippo Storti , impiegato al commercio, Manuela Grieco, cresciuta in Romagna, vive a Calenzano da 12 anni, Deborah Cappellini, addetta alle Risorse Umane impiegata alla Confesercenti Firenze, Franco Iacopini volontario della Misericordia, Stefania Capogiri, imprenditrice nel commercio al dettaglio per oltre 38 anni, Nora Sardelli operatrice sanitaria, Adriana Banelli, diplomata, residente a Calenzano da 18 anni, Marco Cellai, residente a Calenzano da molti anni, Simone Parigi, impiegato, abita a Calenzano da 40 anni, Manola Aiazzi, candidato indipendente già candidata a Sesto Fiorentino negli anni passati, ha conosciuto Calenzano avendoci vissuto per 10 anni, Angelo-Victor Caruso, operatore specializzato manutenzione infrastrutture in Rfi, Lisa Ortolani Lemmi, impiegata e Catia Ronchini, impiegata amministrativa a Careggi.

Quattordici le persone in lista per Fratelli d’Italia. Oltre alla capolista Monica Castro ci sono: Pierfrancesca Gallorini, Vincenzo Buono, Roberta Vettoretto, Pietro Guercini, Michela Passerini, Roberto Bruzzese, Lorenzo Somigli, Alessandro Gensini, Ornella Bazzechi, Mondora Stanciu, Roberto Giuseppe De Marcus, Saverio Marini, Spartaco Arrighetti.

I punti del programma riguardano: la sicurezza, la vicinanza ai cittadini, la solidarietà e la famiglia, lo sport, la vita culturale e la partecipazione, l’istruzione e l’educazione, la produttività e il mondo animale.

“E’ importante la vicinanza del Comune ai cittadini – ha detto Baratti – per questo se diventerò sindaco ci sarà una delega per le frazioni, troppo spesso abbandonate. Sempre pensando alla sicurezza chiediamo il potenziamento della Polizia municipale sul territorio con il raggiungimento di 20 agenti per effettuare il turno serale e la vigilanza privata a carico del Comune con due auto per le frazioni come Le Croci, Legri e Carraia”. Altro punto previsto dal programma la formazione dei dipendenti, il sostegno alla genetorialità e la presenza di un garante dei disabili, l’apertura di un punto di primo soccorso, ma anche attenzione ai givani con la “Pro Loco per i giovani” la valorizzazione della consulta dello sport, il sostegno al commercio e la Calenzano Card. “Per il territorio pensiamo a consumo zero – dice Baratti – e il potenziamento ferroviario e rendere la stazione a misura di disabile”. Attenzione anche agli animali domestici con la possibilità di valutare la creazione di un’oasi felina, la garanzia di una visita annuale gratuita dal veterinario per le famiglie con reddito basso e la realizzazione di un cimitero per animali.