Baratti (Centrodestra) “Telecamere e sicurezza per Dietro Poggio”

CALENZANO – Installare videocamere per la sicurezza a Dietro Poggio: è quanto chiede il candidato sindaco del Centrodestra Daniele Baratti dopo un sopralluogo sul posto e un incontro con i residenti della zona.

“È evidente che, nonostante i progetti iniziali, questa zona sia stata trascurata dall’amministrazione attuale. – afferma in una nota Baratti – La questione della sicurezza emerge come una delle priorità, con la preoccupazione legata anche alla tutela dei propri veicoli parcheggiati. Per affrontare questa sfida, ci impegniamo se eletti a installare in via Mia Martini telecamere di sorveglianza per garantire maggiore sicurezza. Inoltre, riconosciamo la necessità di migliorare l’accessibilità al trasporto pubblico, specialmente per gli anziani, attraverso l’installazione di una fermata più vicina. Questo problema era stato sollevato circa due anni fa proprio da noi in consiglio comunale”.

Altra richiesta che viene fatta per Dietro Poggio è il recupero del decoro urbano.

“Vogliamo anche ribadire il nostro impegno per il recupero del decoro urbano, con particolare attenzione alla riqualificazione di piazza De Andrè, – afferma Baratti – una gestione più efficiente del sistema dei rifiuti e la conclusione dei lavori della nuova scuola. Queste sono solo alcune problematiche di una zona che ha bisogno di tornare ad essere priorità nell’agenda politica di chi dovrà amministrare questo Comune. La nostra visione è inclusiva e mira a coinvolgere tutta la comunità, comprese le frazioni trascurate dall’attuale amministrazione”.