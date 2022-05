Baratti e D’Elia (Centrodestra) “Poca manutenzione per il palazzetto dello sport”

CALENZANO – Muri rovinati, umidità e non solo: sono le condizioni in cui versa il palazzetto dello sport secondo i consiglieri del Centrodestra, Daniele Baratti (Lega) e Americo D’Elia Fratelli d’Italia) che ieri hanno effettuato un sopralluogo all’interno della struttura di via di Prato su segnalazione, dicono in una nota, di alcuni cittadini. “Di fatto, alcuni […]

CALENZANO – Muri rovinati, umidità e non solo: sono le condizioni in cui versa il palazzetto dello sport secondo i consiglieri del Centrodestra, Daniele Baratti (Lega) e Americo D’Elia Fratelli d’Italia) che ieri hanno effettuato un sopralluogo all’interno della struttura di via di Prato su segnalazione, dicono in una nota, di alcuni cittadini. “Di fatto, alcuni locali sono oggetto di scarsa manutenzione, con i muri rovinati e tanta umidità: – precisano i due consiglieri – cose che non offrono certo una immagine positiva di un impianto sportivo che viene usato moltissimo da tanti cittadini calenzanesi e anche provenienti da fuori comune, per attività di diverse discipline. Considerato che viene utilizzato costantemente tutti i giorni e anche nei festivi ospitando manifestazioni di vario interesse con la partecipazione di tantissima gente, sarebbe opportuno da parte dell’amministrazione comunale, prevedere un piano di manutenzione per evitare che il prolungarsi di tale situazione, porti ad un degrado tale della struttura, che poi intervenire diventa sempre più difficile e gravoso”.

“Durante il nostro sopralluogo abbiamo rilevato pezzi di muri scrostati con muffa e secchi posti agli angoli del parquet da utilizzare in caso di maltempo in quanto si verificano infiltrazioni di acqua. – prosegue la nota dei due consiglieri – La situazione non è migliore all’esterno ove, soprattutto nella parte posteriore della struttura, si rilevano situazioni di incuria. E’ superfluo sottolineare l’importante funzione sociale, educativa e aggregativa che il Palazzetto dello Sport esercita nei confronti di tantissimi cittadini, soprattutto per quelli più giovani”.

Baratti e D’Elia si dicono “preoccupati di questa situazione” e “rivolgeremo al sindaco un’interrogazione per capire i tempi di intervento al fine di risolvere le problematiche descritte”. “Auspichiamo – concludono – che l’assessore allo sport, la quale si è interessata molto per il calcio a Calenzano, intervenga con la stessa determinazione anche per tutti gli atleti che si allenano al palazzetto”.