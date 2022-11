Baratti (Laga) “Villa Martinez: il cantiere è fermo e il Comune dimostra scarsa conoscenza dei problemi”

CALENZANO – “In merito alla vicenda della scuola Villa Martinez, l’assessore Giusti dimostra di non avere il polso della situazione con dichiarazioni inaccettabili”. Lo afferma il capogruppo della Lega Daniele Baratti.

“Durante l’ultimo consiglio comunale ho presentato una mozione su Villa Martinez tenuto conto delle ultime notizie che riguardano il cantiere della nuova scuola a Dietro Poggio. – spiega Baratti – Di fatto, il cantiere è fermo e la scuola non sarà pronta neanche per il nuovo anno scolastico.È doveroso evidenziare che i locali di Villa Martinez sono inadeguati e non compatibili dal punto di vista sismico avendo un alto indice di vulnerabilità. Per questa ragione, con la mozione presentata, avevo chiesto di valutare la possibilità di trasferire i bambini in altri locali più sicuri in attesa della nuova scuola. In alternativa, a provvedere immediatamente a risolvere le criticità presenti. L’assessore Giusti non solo ha detto di voler proseguire in quella struttura ma ha dimostrato anche scarsa conoscenza dei problemi. Infatti, ha motivato la bocciatura della mozione, affermando che le mie richieste sono di ordinaria manutenzione che già l’amministrazione effettua essendo in contatto costantemente con la scuola. Peccato che le criticità rilevate dal sottoscritto sono presenti ormai da anni, e ci sono le foto in mio possesso a dimostrarlo, senza che l’amministrazione abbia fatto alcunché per risolverle. Le famiglie dei bambini sono a conoscenza che quella struttura, oltre alla scarsa manutenzione, ha problemi di vulnerabilità sismica? A questa Giunta distratta chiedo maggiore attenzione per i luoghi frequentati dai nostri bambini”.