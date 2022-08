Baratti (Lega): “Approvata la mozione di sostegno a Misericordia e Pubblica Assistenza”

CALENZANO – E’ stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale una mozione presentata dalla Lega per sostenere le associazioni Misericordia e Pubblica assistenza che si occupano dei servizi socio-sanitari. La mozione è stata approvata con un emendamento del gruppo di maggioranza, per evidenziare la situazione che stanno vivendo tutte le associazioni che coprono il servizio socio-sanitario, ed in particolare, Misericordia e pubblica assistenza. “Proprio nei giorni scorsi i Governatori delle Misericordie della Piana fiorentina – dice Daniele Baratti capo gruppo della Lega – hanno denunciato pubblicamente le enormi difficoltà che stanno vivendo a causa del rincaro dei prezzi, in particolare della benzina, e della inadeguatezza dei rimborsi regionali per i servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza e ordinario. Pertanto, come è stato sottolineato, il rischio è una riduzione di operatività con un impatto negativo sullo svolgimento dei servizi verso la comunità. Tutto ciò non è una novità in quanto già nel mese di settembre 2021 il presidente della federazione regionale delle Misericordie della Toscana aveva inviato una lettera a tutti i componenti del Consiglio Regionale Toscano nella quale si esprimeva grande disagio e preoccupazione derivanti dall’assenza della massima istituzione regionale. Nella nostra mozione si chiede la convocazione di una commissione consiliare con Misericordia, Pubblica Assistenza, le altre associazioni che svolgono servizi socio-sanitari e un rappresentante della Società della Salute al fine di esaminare la situazione riguardo l’aumento dei costi che devono sostenere le associazioni. Conseguentemente, abbiamo impegnato altresì la Giunta a rappresentare alla Regione Toscana tutte le eventuali richieste che emergeranno da tale confronto sollecitando modalità e tempistiche più celeri. La Regione deve intervenire urgentemente al fine di evitare un taglio dei servizi che provocherebbe forte disagio nella cittadinanza”.