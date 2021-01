Baratti (Lega) “Bene la piattaforma di Calenzano Shopping”

CALENZANO – Soddisfazione da parte della Lega per l’attivazione della piattaforma “che permetterà ai negozi di vicinato la vendita online”. “Informazione – dice il consigliere Daniele Baratti – abbiamo ricevuto durante l’ultimo consiglio comunale in seguito alla presentazione di una interpellanza per ricevere aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori. Un progetto desiderato fortemente anche […]

CALENZANO – Soddisfazione da parte della Lega per l’attivazione della piattaforma “che permetterà ai negozi di vicinato la vendita online”. “Informazione – dice il consigliere Daniele Baratti – abbiamo ricevuto durante l’ultimo consiglio comunale in seguito alla presentazione di una interpellanza per ricevere aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori. Un progetto desiderato fortemente anche da noi tant’è che era stata presentata una mozione nel mese di maggio dello scorso anno che chiedeva al Sindaco di intraprendere questo percorso. La piattaforma potrà offrire un servizio eccellente ai cittadini che così avranno a disposizione i negozi del nostro territorio direttamente a casa propria, privilegiando il commercio locale attraverso un nuovo approccio digitale”.

“Oggi – prosegue Baratti – vogliamo incoraggiare le nostre piccole e microimprese, commerciali o di servizi, a presentarsi ad un mercato più ampio ma nello stesso tempo le sosteniamo in questo percorso con una proposta dimensionata correttamente sia per quanto riguarda il servizio sia per quelli che sono i costi che per il primo anno saranno totalmente a carico del Comune. Questo perché talvolta, per un singolo commerciante, creare il proprio spazio e-commerce in autonomia è un passo che può intimorire o che risulta non conveniente in termini di tempo, capacità e costi da mettere in campo. Calenzano ospita moltissime attività, offre svariati beni economici a prezzi spesso vantaggiosi per cui, in questa fase, è importante sostenere e non lasciare soli i negozi di vicinato”.