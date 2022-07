Baratti (Lega) “Biogenera e aumenti: il sindaco convochi Estra”

CALENZANO – “Imbarazzante immobilismo”. Così definisce la situazione il consigliere della Lega Daniele Baratti in riferimento al “caro bollette” delle utenze legate a Biogenera. “Durante il consiglio comunale del 31 maggio – prosegue Baratti – avevamo presentato una interpellanza, sollecitati da tanti cittadini che avevano notato un importante rincaro in bolletta, al fine di ricevere chiarimenti sollecitare il Sindaco ad incontrare urgentemente Estra per trovare una soluzione. Il Sindaco rispose che a breve avrebbe incontrato Estra

proprio per parlare della questione rincari”. La situazione, spiega Baratti a distanza di 45 giorni non è cambiate e “abbiamo presentato una nuova interpellanza per chiedere l’esito dell’incontro che, nostro malgrado, ancora non si è tenuto dimostrando così poca attenzione al problema. I dati elencati durante l’ultimo consiglio sono preoccupanti con un rincaro, rispetto all’anno precedente, nel terzo trimestre 2021 del +9,25%, nel quarto trimestre +15,98% e nel primo trimestre 2022 +28,89%. Considerato che i rincari di Biogenera hanno inciso pesantemente sulle famiglie ed essendo preoccupati per il futuro, riteniamo doveroso sollecitare il Sindaco affinché non trascuri tale situazione e convochi celermente Estra per capire come poter agire”.