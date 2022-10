Baratti (Lega) “Bocciata la nostra mozione per ridurre le tariffe di mensa e scuolabus”

CALENZANO – “Bocciata la nostra mozione per ridurre tariffe di mensa e scuolabus”: non nasconde la propria amarezza il capo gruppo della Lega Daniele Baratti, che poi spiega: “Nelle scorse settimane avevamo evidenziato che il Comune dopo anni – dice Baratti – e quindi con colpevole ritardo, si era reso conto che lasciando gestire i servizi di mensa e trasporto scolastico alla Calenzano Comune srl comportava una spesa maggiore (250mila euro annui). Proprio per questo, di recente, la gestione è tornata in capo al Comune. Pertanto, visto che la Giunta con questa nuova modalità di gestione risparmierà 250mila euro ogni anno, ho chiesto mediante una mozione di destinare tali risorse alla riduzione delle tariffe di mensa e trasporto. Purtroppo l’atto è stato bocciato affermando che il Comune già sta facendo il massimo. Non solo, si sono “avventurati” nel fare confronti con le tariffe dei comuni limitrofi dimenticandosi che quest’ultimi, ad esempio, non fanno pagare i libri di testo alle scuole elementari. In sintesi diminuiscono i costi di gestione ma le tariffe rimangono inalterate. Ancora una volta questa Giunta dimostra la propria inefficienza e segna la distanza dai cittadini: negli anni passati hanno fatto sostenere alla collettività costi maggiori e adesso, nonostante la somma recuperata a disposizione, decidono di non avviare alcuna riduzione tariffaria”.