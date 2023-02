Baratti (Lega): “Chiedo di accelerare i lavori per l’Asilo il Trenino”

CALENZANO – “Chiedo di accelerare i lavori per l’Asilo nido Il Trenino”: è questa la richiesta del capo gruppo della Lega in consiglio comunale, Daniele Baratti. “Da tempo ormai – spiega – effettuo sopralluoghi all’Asilo per constatare lo sviluppo dei lavori all’interno della struttura che ha avuto dei danni in seguito a delle infiltrazioni di acqua. Tali infiltrazioni, che si sono verificate a fine dicembre, hanno provocato rigonfiamento del parquet in più stanze e alcune sono state chiuse in quanto inutilizzabili. A distanza di quasi due mesi ancora non è stato definitivamente completato il parquet in una delle due stanze chiuse in quanto mancano delle lastre. E’ necessario evidenziare inoltre che in un’altra sala il parquet ha evidenti rigonfiamenti al quale non è stato posto ancora rimedio e vi sono macchie sui muri presumibilmente dovute all’ umidità. Lascia perplessi poi l’installazione di un pannello per coprire buchi nel muro. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, invito l’amministrazione ad accelerare l’iter al fine di ripristinare lo stato dei luoghi. Inoltre, in occasione del prossimo consiglio comunale, chiederò per quale motivo non viene più attuato il trasporto dei bimbi del nido per uscite che invece erano regolarmente effettuate prima del Covid come, per esempio, in piscina oppure alle scuole dell’infanzia”.