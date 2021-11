Baratti (Lega) e D’Elia (FdI) “Perché solo oggi il Comune valuta il livello di sicurezza dei muri?”

CALENZANO – “Perché solo oggi si valuta il livello di sicurezza dei muri?” E’ quanto si chiedono i consiglieri Daniele Baratti della Lega e Americo D’Elia di Fratelli d’Italia. “L’amministrazione comunale, – proseguono i consiglieri di Centrodestra – a poche settimane dalla tragedia di via Dietropoggio, ha comunicato l’intenzione di procedere a realizzare un’indagine qualitativa del livello di sicurezza e schedatura di muri e manufatti prospicienti aree pubbliche all’interno del territorio comunale di proprietà del Comune. Pertanto, ha pubblicato una determina con la quale si affida ad una ditta tali operazioni al costo di 7.930 euro. Lieti che finalmente sia stato deciso di avviare dei controlli sul nostro territorio anche se dispiace che ciò avvenga solo in seguito ad una tragedia. Dovevamo attendere tale circostanza per valutare il livello di sicurezza di muri e manufatti di proprietà del Comune?”.

“Sarà la magistratura a stabilire le eventuali responsabilità e nessuno vuole esprimere giudizi – concludono i consiglieri – ma stupisce vedere oggi questa determina la quale, almeno apparentemente, trasmette un senso di scarsa programmazione che risulta fondamentale quando si governa un territorio. Ecco perché nei giorni scorsi abbiamo detto che critichiamo il sindaco non tanto per le vicende giudiziarie ma per il vuoto politico che ha dimostrato in questi anni”.