Baratti (Lega-FI) “Approvata la mozione per migliorare la gestione dei rifiuti”

CALENZANO – È stata approvata la mozione presentata dal consigliere comunale Daniele Baratti, del gruppo “Baratti Sindaco Lega Forza Italia” indirizzata a migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio di Calenzano. L’iniziativa chiede alla Giunta comunale di avviare un confronto con Alia e Ato Toscana Centro, coinvolgendo possibilmente anche i Comuni limitrofi, per potenziare la qualità del servizio e rispondere alle numerose segnalazioni di disservizi da parte dei cittadini. “La gestione dei rifiuti è un tema critico per la nostra comunità – spiega il consigliere Baratti – e proprio per questo ho convocato due commissioni dedicate, una delle quali su richiesta della maggioranza, per affrontare il problema direttamente con Alia e successivamente con Ato, responsabile del controllo del servizio”.

Durante le sedute è emersa la possibilità di richiedere riduzioni in bolletta nel caso in cui i disservizi non siano risolti entro un certo termine. La mozione approvata prevede infatti anche l’avvio di una campagna informativa per spiegare ai cittadini come poter richiedere eventuali rimborsi in caso di mancata erogazione del servizio nei tempi previsti. “Sono soddisfatto di questo risultato concluso in consiglio comunale, ma nato dal lavoro della Commissione che presiedo – conclude Baratti – perché dimostra che, al di là delle differenze politiche, maggioranza e opposizione possono lavorare congiuntamente su questioni concrete che toccano la vita quotidiana dei cittadini”.