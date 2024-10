Baratti (Lega-FI) “Approvata la mozione sul commercio locale”

CALENZANO – Approvata dal consiglio la mozione sul commercio locale presentata dal consigliere comunale Daniele Baratti (Lega-Forza Italia). La proposta mira a contrastare la progressiva chiusura delle attività commerciali nel nostro territorio ed a promuovere un rilancio dei negozi di vicinato. “Il settore del commercio al dettaglio e delle imprese ambulanti è stato duramente colpito negli ultimi anni. – spiega Baratti – Tra il 2012 e il 2022, in Italia sono scomparse oltre 99mila attività di commercio al dettaglio e 16mila imprese di commercio ambulante. Anche Calenzano non è stata immune a questa crisi, registrando un numero significativo di chiusure negli ultimi dieci anni. La desertificazione commerciale non rappresenta solo una perdita economica, ma ha ripercussioni dirette sulla qualità della vita della comunità, portando a una riduzione dei servizi, della vivibilità e della sicurezza urbana”.

La mozione approvata in seguito ad alcuni emendamenti, impegna la Giunta comunale a intraprendere una serie di azioni concrete per sostenere le attività di vicinato, con una visione strategica mirata a preservare e valorizzare i centri urbani. Tra le principali iniziative previste: per il 2025 , l’adozione di una politica di sostegno alle attività di vicinato, valutando anche la possibilità di agevolazioni. Attuazione di iniziative di rivitalizzazione delle vie del territorio, con l’obiettivo di incentivare i cittadini a frequentare i negozi di vicinato e creare un legame più forte tra la comunità e le attività locali. Organizzazione di eventi durante le festività natalizie 2024 in aree commerciali strategiche, come via Puccini, coinvolgendo i negozianti per creare un’atmosfera attrattiva e favorire la partecipazione dei cittadini. La creazione di Comitati di Commercianti con il supporto delle associazioni di categoria.

“Sostenere i nostri commercianti significa dare nuova linfa al nostro territorio, favorendo la vitalità delle nostre strade e preservando il tessuto sociale che ruota attorno alle piccole attività locali – dice il consigliere Daniele Baratti – Con questa mozione, vogliamo dare un segnale concreto di supporto e visione per un futuro in cui le strade di Calenzano possano tornare a essere vive e frequentate”.