Baratti (Lega-FI) “Approvata la mozione sulla sicurezza”

CALENZANO – Potenziare la videosorveglianza e rafforzare la presenza della Polizia municipale: sono le proposte di una mozione sulla sicurezza approvata in consiglio comunale. La mozione è stata presentata dal consigliere Daniele Baratti della lista “Baratti Sindaco Lega Forza Italia” e integrata con un emendamento proposto dal gruppo di maggioranza. “La sicurezza è un tema cruciale per la comunità e la mozione approvata rappresenta una risposta concreta alle preoccupazioni della cittadinanza. – dice Baratti – La mozione impegna il sindaco e l’amministrazione comunale a proseguire nel processo di assunzione di nuovi agenti di polizia municipale, con l’obiettivo di rafforzare l’organico e garantire una maggiore presenza operativa sul territorio. Una Polizia municipale più numerosa e presente è essenziale per monitorare in modo capillare le aree urbane e assicurare una risposta tempestiva e adeguata alle situazioni di emergenza”.

Inoltre la mozione prevede l’intensificazione del terzo turno della polizia municipale, aumentando così la presenza nelle ore serali e notturne.

“Questa misura – prosegue Baratti – consentirà di migliorare il controllo e l’intervento in momenti particolarmente delicati, rafforzando il senso di sicurezza per i cittadini anche nelle fasce orarie più critiche. Un altro aspetto fondamentale del testo approvato è l’incremento del sistema di videosorveglianza in città. Potenziare la rete di telecamere di sicurezza consentirà un monitoraggio più efficace delle aree pubbliche, contribuendo a prevenire comportamenti illeciti e supportando le attività di indagine delle forze dell’ordine. Questo strumento rappresenta un deterrente importante e un supporto operativo per il mantenimento dell’ordine pubblico”.

“Sono molto soddisfatto che la maggioranza abbia approvato questa mozione – conclude Baratti – La sicurezza è una priorità per tutti i cittadini e queste misure sono fondamentali per garantire una città più sicura e vivibile. L’impegno dell’amministrazione nel rafforzare la presenza della polizia municipale e nel migliorare i sistemi di controllo del territorio è una risposta concreta alle richieste della nostra comunità”.