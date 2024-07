Baratti (Lega-FI) “Costi troppo alti per i centri estivi”

CALENZANO – Costi troppo alti per i Centri estivi, lo sostiene il capogruppo Lega-Forza Italia Daniele Baratti che sull’argomento ha presentato una interpellanza al consiglio comunale. “L’esperienza di frequentare un centro estivo è fondamentale per i bambini, – ha detto Baratti – in quanto consente loro di socializzare, partecipare a attività organizzate e beneficiare di […]

CALENZANO – Costi troppo alti per i Centri estivi, lo sostiene il capogruppo Lega-Forza Italia Daniele Baratti che sull’argomento ha presentato una interpellanza al consiglio comunale. “L’esperienza di frequentare un centro estivo è fondamentale per i bambini, – ha detto Baratti – in quanto consente loro di socializzare, partecipare a attività organizzate e beneficiare di una supervisione educativa qualificata,” ha spiegato Baratti. “Questa opportunità è ancora più preziosa per i bambini con disabilità, in particolare per quelli affetti da disturbo dello spettro autistico”. Tuttavia, sostiene Baratti, “ogni anno, il problema dei costi si ripropone, gravando esclusivamente sui genitori, specialmente su quelli che lavorano entrambi, sono privi di supporto familiare o sono single”.

”Questa situazione non solo genera un senso di abbandono tra i genitori, – ha proseguito Baratti – ma rischia anche di compromettere l’apprendimento e le competenze acquisite dai bambini durante l’anno scolastico, accentuando le disuguaglianze sociali.” Baratti ha accolto favorevolmente l’impegno dell’assessore Simona Pieri di lavorare su questo tema, sottolineando l’urgenza di affrontare le difficoltà specifiche che incontrano i bambini disabili nella frequentazione dei centri estivi. “Non possiamo continuare a ignorare le reali necessità delle famiglie, – ha proseguito Baratti – permettendo che il peso economico e sociale dei centri estivi ricada interamente su di loro,” ha dichiarato Baratti.

“Da parte mia, – ha concluso Baratti – ci sarà un costante lavoro di monitoraggio affinché il prossimo anno non si ripresenti la medesima situazione. L’obiettivo è garantire che tutti i bambini, indipendentemente dalle loro capacità o condizioni economiche, possano usufruire delle preziose opportunità offerte dai centri estivi”.