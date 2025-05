Baratti (Lega-FI) “Deluso per l’imposizione della Tari”

CALENZANO – Daniele Baratti, capogruppo Lista Baratti Sindaco-Lega-Forza Italia, si è detto “deluso per l’impostazione della Tari scelta dal Comune per l’anno in corso comprese le esenzioni legate all’alluvione del marzo scorso”. E ha scelto di astenersi durante la votazione in consiglio comunale. “Pur riconoscendo l’intento positivo, non posso condividere un criterio così limitante. – […]

CALENZANO – Daniele Baratti, capogruppo Lista Baratti Sindaco-Lega-Forza Italia, si è detto “deluso per l’impostazione della Tari scelta dal Comune per l’anno in corso comprese le esenzioni legate all’alluvione del marzo scorso”. E ha scelto di astenersi durante la votazione in consiglio comunale. “Pur riconoscendo l’intento positivo, non posso condividere un criterio così limitante. – ha detto Baratti – Le difficoltà vanno riconosciute e affrontate in modo equo, senza lasciare indietro nessuno”. “Apprezzo lo sforzo fatto per esentare dal pagamento della seconda rata Tari, in scadenza il 31 luglio, le utenze colpite dall’alluvione – ha dichiarato Baratti – ma trovo ingiusto che questa esenzione venga riconosciuta solo a chi ha avuto danni direttamente all’abitazione principale. E chi ha avuto il garage o la cantina allagata? Non meritano forse la stessa attenzione?”. Secondo Baratti, questa scelta crea una disparità evidente tra cittadini. “Le pertinenze – ha aggiunto Baratti – anno parte della casa e sono spesso fondamentali. Non ha senso escludere chi ha subito danni reali solo perché non riguardano le stanze da letto o il soggiorno. Anche questi cittadini hanno avuto disagi e spese”.