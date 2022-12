Baratti (Lega) “Furti negli orti di Travalle, sono deluso dalla risposta del sindaco”

CALENZANO – “Sono deluso dalla risposta del sindaco in merito ai furti di attrezzature negli orti di Travalle”: si esprime così il capogruppo della Lega Daniele Baratti che ha presentato una interrogazione nel consiglio comunale di ieri, 27 dicembre. “Ormai da un anno si susseguono furti di attrezzature negli orti in zona via di Pagnelle che causano danni economici importanti di migliaia di euro ai proprietari. – prosegue Baratti – Per tale motivo ho presentato un’ interpellanza in consiglio comunale per chiedere interventi da parte dell’amministrazione. Il sindaco ha risposto di non essere a conoscenza di quanto sta accadendo mostrando quindi di non avere il controllo della situazione. Altresì, dimostrando ancora di più di non conoscere il problema, ha parlato di procedere alle recinzioni quando in realtà gli orti che hanno subìto furti sono già recintati. Ciò che ritengo più grave è che un esponente politico che ha la delega alla sicurezza abbia affermato che tali episodi non possano essere da lui evitati e che sempre lui non abbia il potere di evitare che si verifichino. La situazione è sicuramente complicata, ma lasciare i cittadini completamente abbandonati a se stessi non è accettabile da chi amministra il territorio. Riteniamo opportuno acquistare urgentemente una telecamera per via di Pagnelle senza aspettare la telecamera che sarà installata, chissà quando, al parco di Travalle e che potrebbe non essere sufficiente per la problematica esposta. Visto che il sindaco ritiene di non essere colpito da questa situazione, provvederemo noi ad informare la Prefettura per tutelare tutti i proprietari degli orti della zona”.