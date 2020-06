Baratti (Lega) “Il Comune poteva posticipare il versamento dell’acconto Imu”

CALENZANO – “Con dispiacere abbiamo rilevato che il Sindaco non ha deciso di posticipare il versamento dell’acconto Imu previsto per la giornata di ieri” Ad affermarlo il consigliere della Lega Daniele Baratti.

“Tale proposta – spiega Baratti – fondata sul buonsenso, è stata adottata da tante altre amministrazioni comunali. Le note interpretative di MEF e IFEL, convergenti sulla impraticabilità di differire totalmente la scadenza dell’acconto IMU fissata al 16 giugno lasciavano aperta la possibilità ad un altro scenario: il rinvio del versamento della quota IMU di pertinenza comunale mantenendo invariata la scadenza del 16 giugno 2020 per il versamento della quota IMU a favore dello Stato.

Spiace constatare che invece abbiamo perso una grande occasione per dare sostegno e liquidità ai tanti cittadini in difficoltà ed al commercio calenzanese. Eppure, per far fronte alle maggiori esigenze finanziarie derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono stati adottati alcuni provvedimenti per consentire agli Enti Locali di disporre di liquidità aggiuntive per sostenere la riduzione delle entrate e le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19. Nella fattispecie citiamo l’accordo quadro stipulato tra l’associazione Bancaria Italiana (ABI), l’associazione Nazionale Comuni Italiani(ANCI) e l’unione province d’Italia(UPI) che approva le linee guida per la sospensione di 12 mesi del pagamento delle quote di capitale delle rate dei mutui con scadenza 2020, previa adesione da parte delle banche mutanti. Il Comune di Calenzano, per far fronte all’impegno finanziario straordinario determinato dall’emergenza sanitaria ha richiesto, con delibera di giunta del 4 giugno 2020, la sospensione di 12 mesi del pagamento delle quote di capitale dei mutui (che ammontano a circa 900 mila euro) prorogando contestualmente la durata dell’ammortamento di ulteriori dodici mesi. Ci auguriamo che tale ‘iniezione’ di liquidità sia utilizzata per sostenere maggiormente famiglie e imprese”.