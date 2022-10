Baratti (Lega) “Imu, adesso si apre la strada ai rimborsi”

CALENZANO – “La Corte Costituzionale azzera l’imposta dei coniugi che vivono in case diverse e si apre così la strada ai rimborsi”. E’ quanto afferma in una nota il capogruppo della Lega Daniele Baratti che ha presentato una interpellanza durante l’ultimo consiglio comunale.

“Invano, spiega il consigliere, avevamo invitato l’amministrazione a congelare l’invio delle cartelle Imu adottando il principio di cautela in attesa della sentenza. – dice Baratti – Più volte avevo avvisato che quella non era la direzione giusta da seguire, ma ogni nostra iniziativa è sempre stata respinta con sufficienza. Adesso la Corte dà ragione a noi ed a tutte quelle famiglie ingiustamente colpite dagli errori del Comune. Vista la sentenza chiediamo chiarezza al Comune quanto ai tempi per i rimborsi e quanto questa situazione inciderà sul bilancio comunale. Inoltre, desideriamo capire quanto è costato alla collettività aver intrapreso questa strada dei ricorsi quando tutti gli altri comuni limitrofi avevano deciso di rimanere fermi in attesa della sentenza. Ancora una volta il Comune sceglie la direzione sbagliata come accaduto per il pagamento ICI “Le Gorette”. Pure in quel caso il Comune di Calenzano si era attivato in maniera diversa rispetto a tutti gli altri e ciò ha comportato un aggravio di spesa per i cittadini. Ormai non ho più parole per commentare i continui errori di questa amministrazione che poi ricadono sulle spalle, o meglio sulle tasche, dei cittadini”.