Baratti (Lega) “In Consiglio una mozione per sostenere il commercio locale”

CALENZANO – Una mozione per sostenere il commercio locale: è l’annuncio del consigliere della Lega Daniele Baratti per il prossimo consiglio comunale. “In questi anni il tema del commercio è sempre stato un punto fermo della nostra azione politica – spiega in una nota Baratti – tant’è che a marzo 2018 fu approvato un ordine del giorno del sottoscritto per sostenere le nuove attività mediante incentivi. Successivamente all’approvazione l’amministrazione pubblicò un bando ed a breve, coloro ai quali è stata accolta la domanda, riceveranno le prime agevolazioni. Nel prossimo consiglio comunale presenteremo una nuova mozione in quanto vi è la possibilità, per i Comuni come Calenzano, di accedere ad ulteriori fondi per i negozi di vicinato. Nella fattispecie, il decreto Crescita (Dl 34/2019 convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58), all’articolo 30-ter, ha introdotto agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.

Le agevolazioni riguardano l’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o la riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di Comuni con meno di 20mila abitanti. La previsione, che attinge da esperienze già maturate a livello locale da alcuni Comuni, introduce agevolazioni in favore di soggetti, esercenti attività nei settori dell’artigianato, del turismo, della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché del commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico”.

“Le risorse disponibili, – spiega Baratti – nell’ambito di un fondo disponibile presso il Ministero degli Interni ammontano a 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni di euro per il 2021, 13 milioni di euro per il 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Tali agevolazioni sono concesse per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi e sono rapportati alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell’importo”.

Con la mozione Baratti chiede alla Giunta di “mettere in campo tutte le azioni possibili per accedere a tali fondi e procedere in tempi rapidi, anche in sede di commissione consiliare competente, alla predisposizione di un apposito regolamento che disciplini le modalità di accesso a tali agevolazioni, ivi compresa la modulistica necessaria alla presentazione delle relative istanze da parte degli interessati. L’utilizzo delle risorse del Ministero per le nuove attività permetterebbe all’amministrazione di concentrarsi anche sul sostegno dei commercianti presenti da molti anni sul territorio. I negozi di vicinato, oltre a rappresentare il tessuto economico più vitale, sono da sempre un punto di riferimento ed una ricchezza per la comunità”.