Baratti (Lega) “Inizia la scuola ma i lavori non sono ancora terminati”

CALENZANO – “Inizia la scuola, ma ancora non sono conclusi i lavori”. E’ quanto afferma il capogruppo della Lega Daniele Baratti che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nelle scuole di Carraia per, dice, “verificare lo stato di avanzamento degli interventi” prima dell’avvio del nuovo anno didattico.

“Ricordo – prosegue Baratti – che con deliberazione di Giunta del 26 novembre 2019 è stato approvato il progetto esecutivo sui lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica presso il plesso Malaguzzi e marchesi a Carraia. Le modalità di finanziamento dei lavori sono di 442.881,80 euro con il contributo della Regione e 507.118,20 del Comune con finanziamento richiesto alla Cassa deposito e prestiti. Infine con una dtermina del 1 luglio 2020 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta vincitrice dell’appalto”.

Secondo il capogruppo della Lega, la situazione più difficile riguarda la materna Malaguzzi. “Di fatto – dice Baratti – vi sono ancora molti lavori da concludere all’interno tra cui il mpntaggio dei vetri alle finesre che non sono ancora arrivati. Nel frattempo per ovviare al problema, stanno installando dei pannelli di plexiglass. Per l’esterno, saranno delimitaate le zone di giardino nelle quali dovranno proseguire i lavori”.

La situazione, spiega Baratti, è migliore per la scuola Marchesi “anche se, purtroppo – aggiunge Baratti – la palestra non sarà utilizzabile ancora per molti giorni e quindi si potrebbe creare un disagio anche per le associazioni”.

“Prima della pausa estiva – spiega Baratti – alle nostre domande sulle tempistiche della fine dei lavori, ci avevano risposto che la scuola sarebbe stata pronta per l’inizio del nuovo anno scolastico. Ma ciò che rende la situazione ancora più incredibile è la totale mancanza di comunicazione non solo verso di noi, manche nei confronti dei genitori degli alunni che frequentano il plesso scolastico per informarli del possibile disagio che potrà essere nelle prossime settimane”.

Baratti nel prossimo consiglio presenterà una interrogazione per chiedere di conoscere “i giorni effettivi lavorati dalla ditta in questione in questi mesi e le tempistiche certe sulla conclusione dei lavori”.

Baratti giudica questa situazione “un’assoluta inefficienza da pare dell’amministrazione sia nella comunicazione che nell’organizzazione in quanto tale situazione era prevedibile. Tutto questo si aggiunge a quanto sta accadendo per la nuova scuola di Dietro Poggio dove si è accumulao un clamoroso ritardo”.