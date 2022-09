Baratti (Lega): “La questione degli spazi per i manifesti elettorali a Calenzano? Il solito pressappochismo…”

CALENZANO – Sulla questione degli spazi, le cosiddette “plance”, per l’affissione dei manifesti elettorali in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, è intervenuto anche Daniele Baratti, capo gruppo della Lega, che ha affrontato l’argomento con un post su Facebook: “Il Comune di Calenzano non ha rispettato la legge per quanto riguarda gli spazi […]

CALENZANO – Sulla questione degli spazi, le cosiddette “plance”, per l’affissione dei manifesti elettorali in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, è intervenuto anche Daniele Baratti, capo gruppo della Lega, che ha affrontato l’argomento con un post su Facebook: “Il Comune di Calenzano non ha rispettato la legge per quanto riguarda gli spazi elettorali da concedere a tutti i movimenti/partiti. Così la Prefettura di Firenze, dopo la mia segnalazione, ha invitato immediatamente il sindaco Prestini a provvedere affinché sia rispettata la normativa nazionale. Questo fatto non deve passare in secondo piano perché è l’ennesima dimostrazione dell’inadeguatezza e del pressappochismo di questa giunta. Lo stesso pressappochismo di quando trattano tutti gli altri temi come, per esempio, i soldi spesi in più per anni sulla mensa e il trasporto scolastico, l’aumento dell’affitto del Castello a “insaputa” del sindaco e così via dicendo. E la parola “pressappochismo” non va molto d’accordo con i soldi pubblici”.