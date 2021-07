Baratti (Lega) “Parcheggi rosa per facilitare la mobilità alle neomamme”

CALENZANO – Parcheggi rosa per facilitare la mobilità delle donne in gravidanza e delle neomamme: è la proposta del capogruppo della Lega Daniele Baratti. Sull’argomento Baratti presenterà una mozione al Consiglio comunale. “I parcheggi rosa sono nati con lo scopo di facilitare la vita delle donne in gravidanza e delle mamme con bimbi piccoli – […]

“I parcheggi rosa sono nati con lo scopo di facilitare la vita delle donne in gravidanza e delle mamme con bimbi piccoli – spiega Baratti – si tratta di parcheggi delimitati da strisce di colore rosa, riservati in modo preferenziale alle donne incinta e alle mamme con bebè a seguito. Utilizzabili esclusivamente se in compagnia dei figli, sono solitamente posizionati nelle vicinanze di ospedali, ambulatori, farmacie, supermercati e centri commerciale e consultori. Un servizio connesso a discrezione dei singoli comuni, che possono scegliere se e come usufruirne”.

Molti comuni, spiega la Lega, hanno iniziato a creare stalli rosa con regolamenti propri.

“Questo è un segnale di vicinanza sia simbolico – prosegue Baratti – sia pratico alle famiglie e un gesto di sostegno alla genitorialità, in quanto riconosciamo la natalità come valore sociale. Spesso la ricerca di un parcheggio diventa difficile, soprattutto davanti a strutture di servizio importanti come supermercati, farmacie, ambulatori, e quindi destinare un posto a donne in gravidanza dimostra che siamo sempre vicini ai bisogni delle nostre cittadine”.

Nel documento, prosegue Baratti, si chiede “che venga apposta la segnaletica orizzontale strisce rosa e verticale con cartelli descrittivi dei parcheggi, inoltre chiediamo che venga istituito un tagliando-pass che confermi la titolarità ad usufruire di questi parcheggi riservati, per evitare che qualcuno ne possa approfittare. Il nostro obiettivo è quello di agevolare la mobilità delle donne nell’ambito di una politica di sostegno alla famiglia e miglioramento delle qualità della vita delle nostre neomamme”.