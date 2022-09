Baratti (Lega) “Per via Davanzello promesse non mantenute”

CALENZANO – “Per i lavori in via Davanzello ci sono stati quattro anni di promesse non mantenute”. E’ quanto afferma il capogruppo della Lega Daniele Baratti. “Dopo l’ennesima segnalazione di alcuni cittadini, – dice Baratti – ho effettuato un sopralluogo constatando la pericolosità della protezione lungo il torrente Marinella. Purtroppo, ancora oggi, si rilevano tratti […]

CALENZANO – “Per i lavori in via Davanzello ci sono stati quattro anni di promesse non mantenute”. E’ quanto afferma il capogruppo della Lega Daniele Baratti. “Dopo l’ennesima segnalazione di alcuni cittadini, – dice Baratti – ho effettuato un sopralluogo constatando la pericolosità della protezione lungo il torrente Marinella. Purtroppo, ancora oggi, si rilevano tratti di strada senza protezione oppure con delle transenne posizionate in teoria provvisoriamente che però sono diventate definitive.Su questa vicenda ci siamo interessati più volte come testimoniano gli atti depositati in Comune. A maggio 2018 l’attuale Sindaco, in quel momento assessore, affermò che la situazione si sarebbe risolta entro la fine del mandato a maggio 2019. Ad ottobre 2020 l’assessore Giusti dichiarò che l’intervento sarebbe stato realizzato ad inizio del 2021.Oggi, dopo quattro anni di favole raccontate da questa Giunta, chiediamo di intervenire celermente al fine di ripristinare il giusto livello di sicurezza in una strada frequentata anche da bambini. Sono rammaricato di dover riscontrare anche stavolta l’inefficienza di una Giunta che si dimostra distratta e distante dalle problematiche del nostro territorio”.