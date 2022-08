Baratti (Lega) “Più impegno del Comune per la piattaforma Calenzano Shopping”

CALENZANO – “Chiediamo più impegno per la piattaforma Calenzano Shopping”. La richiesta arriva dal capogruppo della Lega Daniele Baratti che ha presentato una interpellanza al consiglio comunale. La piattaforma Calenzano Shopping, spiega Baratti, “era già stata oggetto di discussione nel consiglio di maggio ove avevo ricevuto purtroppo una parziale risposta, per capire i passi in avanti […]

CALENZANO – “Chiediamo più impegno per la piattaforma Calenzano Shopping”. La richiesta arriva dal capogruppo della Lega Daniele Baratti che ha presentato una interpellanza al consiglio comunale. La piattaforma Calenzano Shopping, spiega Baratti, “era già stata oggetto di discussione nel consiglio di maggio ove avevo ricevuto purtroppo una parziale risposta, per capire i passi in avanti fatti dalla giunta”.

Secondo Baratti “si rileva un forte immobilismo di questa amministrazione su un tema, il commercio, molto importante per il nostro territorio. A inizio maggio fu risposto che entro la fine del mese sarebbe stata effettuata una campagna di sensibilizzazione con i commercianti e successivamente divulgato un questionario on line rivolto a commercianti e cittadini sul gradimento della piattaforma. Ad oggi niente è stato fatto di tutto questo ed è grave che a distanza di 19 mesi dall’attivazione di tale piattaforma (gennaio 2021, ndr) nessuno si sia preoccupato di chiedere un feedback a commercianti e utilizzatori. Nessuno ha avuto l’interesse di capire se chi aveva aderito avesse avuto un incremento delle vendite e dove si poteva intervenire per migliorare il sito”.

Inoltre, conclude Baratti “sono stati necessari vari solleciti da parte mia affinché la piattaforma che venisse pubblicizzata mediante un banner sul sito del comune. Di fatto, per oltre un anno non c’è stata alcuna traccia di questa piattaforma sul sito del comune. Vogliamo un’amministrazione che sia realmente interessata al futuro del commercio calenzanese”.