Baratti (Lega) “Preoccupazione per possibili aumenti di Tari e Irpef”

CALENZANO – “Ipotesi aumenti Tari e Irpef comunale, desta preccupazione la questione Tari con le previsioni di bilancio che sono state fatte prevedendo un aumento di circa il 6% e riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo”. Lo afferma il capogruppo della Lega Daniele Baratti. Ipotesi aumenti,dal 2022, anche per l’irpef comunale.

“Nel triennio – prosegue Baratti – aumenteranno le accensioni di prestiti tant’è che il debito medio per abitante salirà da 646,33 euro del 2020 a 1.151,86 del 2023. Sottolineamo che a norma dell’art 166 del Tuel 166 del Tuel il fondo di riserva èstato previsto per ciascun anno in misura non superiore al 2% e non inferiore allo 0,45% delle spese correnti essendo il Comune attualmente in anticipazione di cassa”.

“Ci lascia un pò perplessi – conclude Baratti – il fatto di non aver previsto accantonamenti per far fronte alle perdite di istituzioni, aziende speciali e società partecipate. In conclusione, vista la situazione di incertezza, chiediamo di rivalutare la previsione di accensione dei prestiti mantenendo solo ciò che è realmente necessario”.