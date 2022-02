Baratti (Lega) “Questa amministrazione sul commercio non sa da che parte iniziare”

CALENZANO – “Prendiamo atto che sul commercio questa amministrazione ancora non sa da quale parte iniziare”, è quanto afferma il capogruppo della Lega Daniele Baratti dopo la bocciatura, in consiglio comunale, della mozione presentata dal suo gruppo per chiedere “un nuovo bando pubblico per l’assegnazione di incentivi a sostegno delle attività economiche di vicinato nel […]

“Questo perché a dicembre 2021 si è concluso il precedente bando triennale per sostenere le nuove attività nonché quelle già esistenti mediante varie tipologie di sgravi e/o contributi. – spiega Baratti – Un bando che alla prova dei fatti non ha avuto un grande successo e non è mancato il tempo a questa amministrazione per capire i motivi. Dal mio punto di vista ha pesato questa pandemia che certamente non ha spinto le persone ad aprire una nuova attività ma anche la poca pubblicità verso l’iniziativa e, forse, vincoli troppo stringenti del bando stesso. Pertanto risulta difficile fare una valutazione oggettiva sulla reale riuscita del bando appena concluso”.

Secondo Baratti “la mozione sostanzialmente cercava di dare un indirizzo a questa amministrazione senza imporre alcun vincolo sulle modalità con le quali avrebbe dovuto erogare contributi o sgravi”.

“Si può essere contrari ad una mozione ma affermare oggi, a distanza di un mese dalla scadenza del precedente bando, che ancora si deve parlare con le categorie economiche ci lascia decisamente perplessi. – prosegue il capogruppo della Lega – Le perplessità aumentano se si pensa che nel 2021 sono state fatte ben due commissioni sviluppo economico, di cui una richiesta espressamente dal centrodestra, con i rappresentanti delle categorie economiche e dei sindacati. Ecco, questo sindaco, ad oggi, pare che ancora non abbia capito di cosa hanno bisogno. Siamo in colpevole ritardo e non è una novità che questa Giunta ed il commercio siano due rette parallele che non si incontrano mai. Durante il consiglio ho simpaticamente definito questa amministrazione un “bradipo” perchè siamo spesso in ritardo su tante situazioni”.