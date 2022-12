Baratti (Lega) “Ritardi nell’installazione dei nuovi giochi nei giardini pubblici”

CALENZANO – “Era agosto quando la giunta, con grandi proclami, annunciava l’ arrivo di nuovi giochi nei giardini”. Lo afferma il capogruppo della Lega Daniele Baratti riferendosi all’interrogazione presentata nell’ultimo consiglio comunale. “Di fatto, – prosegue Baratti – dopo il monitoraggio e l’ispezione delle 37 aree verdi si è proceduto a togliere i giochi pericolosi o comunque non più idonei. In seguito ad una nostra interpellanza abbiamo appreso che ci sono stati dei ritardi e che i primi giochi saranno installati nel mese di gennaio. Per i giardini che rientrano nella seconda tranche, invece, dobbiamo addirittura aspettare indicativamente il mese di maggio. Oltre a sottolineare il ritardo credo sia opportuno soffermarsi sul modus operandi di questa giunta. Nel mese di giugno è stato avviato un monitoraggio scoprendo che molti giochi erano da sostituire perché non più idonei. Bene. Perché siamo arrivati a questo punto? Perché negli anni passati non è stata fatta una programmazione puntuale sostituendo gradualmente i giochi? Lo stesso sindaco di recente ha affermato che la motivazione di questo ritardo sta nel fatto che c’è una limitata capacità di rispondere allesollecitazioni che, giornalmente, una struttura come la nostra riceve. Questa vicenda evidenzia ancora una volta quanto questa giunta sia inadatta ad amministrare Calenzano”.